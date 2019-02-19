وركزت الصحف على نتائج الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لباكستان.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تعاون من أجل السلام ): مع كل جولة خارجية، يقوم بها ولاة الأمر، يبرز شعور يؤكد أن القيادة الرشيدة حريصة على استكمال مشوار التنمية والازدهار، الذي أعلنت عنه رؤية 2030 قبل نحو عامين، ولعل جولة سمو ولي العهد هذا الأسبوع، التي يتجه فيها شرقاً، نحو قارة آسيا، تندرج في هذا الإطار، باختيار دول محورية بدأت من باكستان.هناك علامات، تعزز نجاح زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى باكستان قبل بدئها، تلك الدولة المسلمة، التي تدرك جيداً مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، وما تحظى به من ثقل ديني وسياسي واقتصادي، يجعل منها دولة مهمة ومؤثرة في محيطها والعالم، فضلاً عن علاقات ضاربة في جذور التاريخ تربط القيادتين والشعبين، ويشهد على ذلك مراحل طويلة من العلاقات والتعاون في الكثير من الملفات المشتركة، الأمر الذي يجعل الرياض وإسلام آباد حليفين إسلاميين مهمين في المنطقة والعالم، ولهما دور كبير في الحفاظ على أمن العالم الإسلامي واستقراره.وتابعت : من هنا، يمكن القول إن اختيار سمو ولي العهد لدولة باكستان، لتكون أولى محطات جولة سموه الآسيوية جاء نتيجة رؤية استراتيجية من القيادة الرشيدة، التي ترى في إسلام آباد عمقاً إسلامياً مهماً، ينبغي تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية معه، بما يفيد الشعبين السعودي والباكستاني على المديين المتوسط والبعيد، ولذلك حرص ولي العهد من خلال الزيارة على توطيد جسور التعاون والتآخي مع هذا البلد الإسلامي المهم الذي يزوره للمرة الرابعة، وهي امتداد لتاريخ طويل من الزيارات التي قام بها ملوك المملكة ومسؤولوها إلى إسلام آباد، يعود إلى أكثر من 67 عاماً.زيارة ولي العهد إلى باكستان، لن تقتصر على الملفات السياسية والأمنية والمجال العسكري، وإنما تتجاوزها إلى حزمة من الاتفاقات الاقتصادية المهمة، في إطار تحقيق متطلبات ومشروعات وأهداف رؤية 2030، تلك الرؤية التي يتبناها سموه، وتحرز تقدماً كبيراً، فاق حجم التوقعات.وختمت : نتائج الزيارة إلى باكستان، تعود بالفائدة على العالم الإسلامي، لا لسبب سوى أن المملكة وباكستان تمثلان صوت الاعتدال الإسلامي المنضبط، وتحاربان التطرف المدعوم من بعض الدول الإقليمية، وينعكس التقارب والتعاون بين الدولتين على سرعة القضاء على كل مَن يسعى إلى تشويه صورة الإسلام بدعم الإرهاب والإرهابيين.// يتبع //06:02ت م0003