و كتبت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( مستقبل تعاوني واعد بين المملكة وباكستان ) : الاتفاقيات التي وقعت أثناء الزيارة الميمونة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لباكستان والتي بلغ حجمها عشرين مليار دولار تنم بوضوح عن الرغبة الأكيدة في تطوير وتحديث مختلف الأطر التعاونية القائمة بين البلدين الصديقين من جانب، كما أنها تنم من جانب آخر عن رسم أطر طموحة وفاعلة ومؤثرة لصياغة المستقبل الواعد المنتظر عن ردود الفعل المرتقبة لكل الخطوات التعاونية القائمة بين البلدين الصديقين لما فيه تحقيق الكثير من الإنجازات التنموية بينهما ولما فيه رخاء الشعبين والوصول بكل الطروحات القائمة بينهما إلى أقصى مستويات ودرجات الواقع.ولاشك أن سائر الاتفاقيات التي وقعت يوم أمس الأول بين البلدين بحضور سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني والتي شملت قطاعات الطاقة المتجددة والنفط والمعادن وغيرها من الاتفاقيات التي بلغت قيمتها عشرين مليار دولار هي في حقيقة الأمر وكما أكد سمو ولي العهد في حفل التوقيع على تلك الاتفاقيات ليست إلا مرحلة أولى من الاستثمار، وسيشهد المستقبل المزيد من الاتفاقيات والاستثمارات، وهذا يعني أن الباب سيبقى مفتوحا أمام فرص أخرى للتوقيع على اتفاقيات جديدة بين البلدين الصديقين لتفعيل التعاونيات القائمة بينهما.وواصلت : وتلك الاتفاقيات التي وقعت وتلك التي من المترقب التوقيع عليها في المستقبل المنظور بين البلدين تشكل في مجموعها ثمرة يانعة من ثمار التعاون بين البلدين في مختلف مجالات وميادين التعاون استثمارا لعلاقات طيبة وتاريخية بين البلدين هي نموذج سديد وصائب لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول والشعوب، فهي قائمة على الاحترام المتبادل ومناصرة القضايا العادلة في العالم والعمل على كل ما من شأنه تحقيق المزيد من الرخاء والنماء والأمن والاستقرار للبلدين الصديقين.واللفتة التي طرحها سمو ولي العهد أثناء توقيع تلك الاتفاقيات بين البلدين الصديقين والمتمحورة في إيمانه المطلق - حفظه الله - بمنطقة الشرق الأوسط ومراهنته على مستقبلها، وأن هذا الإيمان والمراهنة معا يدفعانه إلى توسيع الشراكة الاقتصادية المنشودة بين المملكة وباكستان، تلك اللفتة ترسم السياسة المستقبلية للمملكة والقائمة في أساسها على تحويل دول منطقة الشرق الأوسط برمتها إلى قلعة صناعية حيوية، وإلى قوة هائلة من القوى التي يحسب لها ألف حساب، وأنها قادرة على مضاهاة التصاعد النهضوي الكبير في كبريات الدول الصناعية في العالم.وإشارة سموه إلى أن المملكة تمتلك كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية هي إشارة واضحة إلى أهمية تصعيد العمل التعاوني بين المملكة وسائر دول العالم سواء ما تعلق منه بالجانب السياحي أو غيره من الجوانب.// انتهى //06:02ت م0004