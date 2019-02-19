وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السعودية وباكستان.. المستقبل مشرق ): خرج البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لباكستان متجذرا بالعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين، التي بنيت على الأخوة والتعاون طوال امتدادها، فالعلاقة الوطيدة بين البلدين انتهجت مكافحة الإرهاب والتطرف بشتى صورهما، ليحققا إنجازات عدة في الحرب ضد هذه الآفة الخطيرة.وواصلت : التعاون المشترك بين البلدين شمل أوجها عدة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية تنعكس على رفاهية الشعبين السعودي والباكستاني، زاد تأكيدها توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بلغ مجموع الفرص الاستثمارية الناتجة عنها ما يتجاوز 20 مليار دولار، ستسهم في زيادة الاستثمارات البينية وحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى إنشاء مجلس تنسيق مشترك رفيع المستوى بين السعودية وباكستان يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء الباكستاني؛ لتطوير العلاقات الثنائية وجعلها علاقات مؤسساتية في مختلف المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب.واتفق الجانبان على الاستفادة من جميع القنوات المتاحة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وتشجيع التواصل بين الشعبين وبين رجال الأعمال، وأن تعمل اللجنة المشتركة المعنية بالتجارة والتبادل التجاري، التي أصبحت الآن جزءا من مجلس التنسيق السعودي - الباكستاني، على تيسير التجارة الثنائية، وتعزيز التدابير لتشجيع التجارة والمشاركة في المعارض والفعاليات.وختمت : العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والرؤى المتطابقة لن يكون الوقت طويلا لجني ثمارها، فبقيادتين طموحتين تسعيان للسلام ولرفاهية واستقرار شعبيهما سيكون المستقبل مشرقا.// انتهى //06:02ت م0005