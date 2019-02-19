طوكيو 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 82ر15 نقطة أو ما يعادل 74ر0% ليصل إلى 67ر21297 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 58ر2 نقطة، أو16ر0% ، ليصل إلى 54ر1604 نقطة.// انتهى //07:03ت م0007