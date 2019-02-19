صبيا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم صبيا مبادرة "وفاء" لخدمة أبناء الشهداء والمرابطين وأولياء أمور الطلاب، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات و الأقسام و المختصين و المشرفين التربويين و مديري أندية الحي.وأوضح مدير الإدارة ضيف الله بن علي الحازمي بهذه المناسبة أن المبادرة تهدف لمساعدة أبناء الشهداء و المرابطين و تقديم الدعم و المساندة لهم في مجالات خدمات القبول والتسجيل بمدارس البنين والبنات وتسهيل إجراءاتهم، واصفًاً إياها بالنوعية التي تستهدف هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.// انتهى //07:16ت م0008