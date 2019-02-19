طرابلس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال لقائه وزير الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ، معرباً عن أمله في توقف التدخلات السلبية الخارجية التي تدفع بعض الأطراف لعدم الالتزام بالمسار الديمقراطي في ليبيا،مؤكدا أن حل الأزمة الراهنة يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة تفصل بين المتنازعين على السلطة.وأشارت الصحف إلى زيارة المبعوث الأممي غسام سلامة إلى بنغازي ولقائه مع قائد عام الجيش المشير خليفه حفتر ، موضحة أنّ اللقاء ناقش أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا، وبحث الترتيبات لعقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.ونوهت إلى نجاح مديرية أمن الزاوية في تحرير 14 تونسيًّا كانوا محتجزين لدى مجموعة مسلحة في المدينة بعد خطفهم، يوم الخميس الماضي، في طريقهم لمكان عملهم بمصفاة النفط في المدينة، مشيدة بجهود كافة الأجهزة الأمنية في مدينة الزاوية التي ساعدت فى إطلاق العمال الرهائن وعودتهم لذويهم .وبينت الصحف تصريحات مفوض السلم والأمن الإفريقي، إسماعيل شرقي ، وكشفه عن ترتيبات ومشاورات تجرى الآن؛ لإقامة مؤتمر جامع للسلم والمصالحة في ليبيا .// انتهى //08:51ت م0013