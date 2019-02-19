المدينة المنورة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسيعقد وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي غداً, دورة بعنوان "مهارات التخطيط الشخصي"، وذلك بمقر الوقف.وتأتي الدورة ضمن سلسلة دورات منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي "اكتساب"، التي ينفذها الوقف وتستهدف تعزيز المعرفة وتنمية المهارات في مجالات العمل.// انتهى //09:27ت م0015