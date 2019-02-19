المنامة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من جامع الأزهر في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية ، والذي أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين.وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم أن مملكة البحرين تتضامن مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب ورفضها التام لكل ما يمس أمنها واستقرارها ، معربة عنصادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الدنيء الذي يتنافى مع كل المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت مبرراته وأسبابه، والذي يؤكد على ضرورة تضافر كافة الجهود الهادفة إلى القضاء عليه.// انتهى //09:28ت م0016