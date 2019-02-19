جيزان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسيستضيف مكتب تعليم محافظة صامطة غداً، فعاليات ملتقى الرياضيات تحت شعار "رؤى وطموحات لتعليم وتعلم الرياضيات "، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ضمن خطتها "عشرة على عشرة" المشتملة على إقامة عشر مبادرات نوعية وعشرة برامج مركزية خلال العام الحالي.وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي أن الملتقى سيستعرض أكثر من ثلاث عشرة ورقة عمل يقدمها نخبة من المتخصصين والمتخصصات من داخل المنطقة وخارجها، وستتنوع عناوين أوراق العمل بين المادة العلمية وطرق التدريس والوسائل المساعدة في جعل العملية التعليمية داخل الصف ذات كفاءة عالية، حيث ستناقش أوراق العمل المعايير المهنية لمعلمي الرياضيات وأبرز البرمجيات في تعليمها وأثر النمو المهني التخصصي لمعلمي ومعلمات الرياضيات على التحصيل العلمي لطالبات المرحلة الابتدائية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة وبعضاً من التجارب المتميزة والمطبقة في الميدان.وثمن الصميلي، لإدارة تعليم جازان ثقتها بإسناد استضافة الملتقى لمكتب تعليم صامطة، ورحب بهذه المناسبة بالضيوف المشاركين ومقدمي أوراق العمل.// انتهى //09:28ت م0017