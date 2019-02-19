عام / لقاء تعريفي ببرامج بنك التنمية الاجتماعية بنجران غداً
الثلاثاء 1440/6/14 هـ الموافق 2019/02/19 م واس
نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بنجران، ممثلة بفرع محافظة حبونا، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة غداً ، لقاءً يستهدف قطاع الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرين الجدد، وذلك بمستشفى حبونا العام.
ويتضمن اللقاء العديد من المحاور منها: التعريف ببرامج الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، وآلية التقديم وإجراءات الحصول على التمويل، والثقافة المالية والعمل الحر.
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