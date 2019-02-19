نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بنجران، ممثلة بفرع محافظة حبونا، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة غداً ، لقاءً يستهدف قطاع الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرين الجدد، وذلك بمستشفى حبونا العام.ويتضمن اللقاء العديد من المحاور منها: التعريف ببرامج الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، وآلية التقديم وإجراءات الحصول على التمويل، والثقافة المالية والعمل الحر.// انتهى //09:42ت م0019