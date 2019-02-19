وادي الدواسر 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسشكلت خيمة "رحلتي .. لمعرفة التراث" الشعبية النسائية أسلوب جذب لزوار النسخة الثالثة من مهرجان "وادينا .. تراث وأصالة"، الذي تتواصل فعالياته حالياً في محافظة وادي الدواسر بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وتنوعت معروضات الخيمة في المهرجان من خلال عرضها الكثير من المجسمات التراثية الشعبية، وبعض النماذج للحياة الشعبية في الأسرة السعودية قديماً، وعرض الكثير من الحرف اليدوية ومن أبرزها صناعة الخوص والاكسسوارات الشعبية والمنتوجات العطرية المحلية والأزياء الشعبية والمفارش والأواني الخشبية والأقط والسمن وأدوات الزينة.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان غازي المسعري أن من أهم أهداف المهرجان دعم الأيادي النسائية العاملة بالمحافظة والمحافظة عليها وتطوير الحرف، التي تمثل أهم وأجمل مظاهر التراث وإبداعاته في حياة الشعوب ونمط عيشها.وأكد مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة متعب آل قويد أن اهتمامهم بالحرف اليدوية النسائية بالمهرجان يأتي انطلاقاً من كونها إرث ثقافي يجب المحافظة عليه بالتشجيع والدعم، كما أنه مجال مهم يسهم في تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.// انتهى //09:58ت م0021