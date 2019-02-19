جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسقدم سفير جورجيا في المملكة فاختانغ جوشفيلي أمس، لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خطاب اعتماده مبعوثًا خاصًا لجورجيا لدى منظمة التعاون الإسلامي.وأجرى الأمين العام وضيفه خلال اللقاء الذي جرى بعد تقديم أوراق الاعتماد، مناقشات حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأعرب السفير جوشفيلي عن حرص بلاده على العمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة للمنظمة حول القضايا المشتركة بما يعود بالنفع على الطرفين.من جهته أكد الأمين العام في معرض ترحيبه بالمبعوث الخاص الجديد، أهمية تبادل الآراء بانتظام بين جورجيا والأمانة العامة للمنظمة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك على دعم وتعاون منظمة التعاون الإسلامي له بشكل مستمر خلال مهمته مبعوثا خاصا لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //10:28ت م0023