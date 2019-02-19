نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع منطقة نجران، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة غداً، دورة تدريبية للنساء بعنوان "تعديل السلوك"، وذلك بمقر الغرفة.وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية إيمان آل دويس، أن الدورة التي تستمر يومين، تتضمن عدداً من المحاور منها السلوكيات السلبية مع أساليب مقترحة لتعديلها، والتعرف على نظريات العلاج النفسي، وتصميم عمليات تعديل السلوك، وخطوات تنفيذ تعديل السلوك.// انتهى //10:30ت م0024