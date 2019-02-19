جنين 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة شبان فلسطينيين من مخيم جنين وبلدتي الهاشمية والعرقة غرب جنين.وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت في مخيم جنين محمد سمير الرخ، وجهاد الفهد، ويزن سليط، ومحمد يوسف الغول بعد اقتحام المخيم ومداهمة منازل ذويهم، فيما اعتقلت الشاب أحمد جودت جرار بعد اقتحام بلدة الهاشمية ومداهمة منزل ذويه، كما اعتقلت الشاب عقبة نافع يحيى من بلدة الهاشمية بعد أن داهمت محل تجاري يعمل به في بلدة برطعة المعزولة بجدار الفصل العنصري.// انتهى //10:39ت م0026