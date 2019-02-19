جيزان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستنظم غرفة جازان غدًا، لقاء منظومة التجارة والاستثمار بمشاركة وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الداخلية وليد بن عبد الله الرويشد، ورجال وسيدات الأعمال بمنطقة جازان، وذلك على مسرح الغرفة.ويأتي اللقاء الذي تشارك فيه العديد من الهيئات المتخصصة، ضمن أهداف الغرفة لتعريف وإطلاع قطاع المال والأعمال بالمستجدات في الساحة الاقتصادية.// انتهى //10:39ت م0027