بيروت 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الضوء على أبرز المحطات التي شهدتها الزيارة التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى باكستان، وتقليد سموّه "نيشان باكستان".وواكبت انطلاق الخطوات الأولى لوضع مقرّرات مؤتمر "سيدر"، الخاص بدعم لبنان، حيز التنفيذ، عبر اجتماع عقده رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس مع ممثلين عن المؤسسات المالية العربية والاوروبية والدولية المانحة.وأخبرت صحف الثلاثاء، عن حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس، في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية المحتلة وطالت عشرات الفلسطينيين.وأشارت إلى التفجير الانتحاري الذي استهدف وسط العاصمة المصرية القاهرة وأودى بحياة ثلاثة أشخاص .وأوردت نبأ مقتل 13 شخصاً أمس، جراء تفجيرين متتاليين استهدفا مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وتابعت صحف لبنان أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا، التي كانت محور بحث ونقاش خلال الاجتماع الذي عقده أمس، المبعوث الأممي غسان سلامة مع قائد عام الجيش المشير خليفه حفتر، في مدينة بنغازي .// انتهى //10:48ت م0028