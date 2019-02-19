أبها 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسبحث مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين بن حمد المري، مع ممثلي المستشفيات الخاصة والصيدليات والمختبرات بمدينتي أبها وخميس مشيط آليات إيجاد فرص وظيفية لطالبي العمل بالقطاع الصحي الخاص والدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية في هذا الإطار .جاء ذلك خلال اجتماع عقده المري أمس بمقر الفرع في أبها مع القطاعات الصحية الخاصة بالمنطقة، لمناقشة ما تم في مجال إيجاد فرص عمل للشباب والشابات وتمكينهم من العمل في القطاع الصحي الخاص، حيث تم مناقشة متطلبات أصحاب العمل ووسائل التنسيق بين الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.كما قدم صندوق تنمية الموارد البشرية وبرنامج "طاقات" خلال الاجتماع عرضاً مرئياً عن البرامج التي يمكن من خلالها الحصول على الدعم وطريقة التسجيل فيها عن طريق بوابة العمل طاقات.// انتهى //11:15ت م0030