رام الله 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة القوى الوطنية في القدس المحتلة إلى النفير العام دفاعا عن باب الرحمة الذي يهدف الاحتلال لإقامة كنيس داخل قاعاته.وأشارت الصحف إلى إدانة الرئاسة الفلسطينية بشدة، الإجراءات الاحتلالية في المسجد الأقصى المبارك وعلى بواباته خاصة إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، محذرة من المخططات الإسرائيلية الساعية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أهمية تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويين الوطني والإقليمي .وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، إن القمة المقررة هذا الأسبوع بين إسرائيل ودول مجموعة فيشيغراد الأوروبية الأربع، لن تعقد بعد انسحاب بولندا بسبب خلاف مع إسرائيل حول تصريحات لها علاقة بمحرقة اليهود.وأوردت صحف فلسطين بإدانة منظمة التعاون الإسلامي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.// انتهى //11:23ت م0031