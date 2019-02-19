عمّان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ،خلال لقائه أمس رؤساء وزراء سابقين، بأن هناك إرادة حقيقية لتطوير الحياة السياسية في الأردن، من خلال تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة.واهتمت بعقد وزراء مالية المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربيّة المتحدة، بالإضافة إلى الأردن، اجتماعاً في الكويت ، لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر مكة المكرمة الذي عقد في يونيو الماضي.وتابعت إدانة الحكومة الأردنية بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك ، واعتدائها على عدد من المصلين.ونشرت تاكيد الجامعة العربية دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضاله لاسترجاع جميع الحقوق الوطنية الثابتة.// انتهى //11:25ت م0032