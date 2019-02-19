الخليل – بيت لحم 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة فلسطينيين من محافظتي الخليل وبيت لحم.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين ، من بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا من بلدة سعير بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أثناء مروره عبر حاجز "الكونتينر" العسكري، جنوب شرق القدس المحتلة .كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة دير سامت ، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وأوقفت مركبات الاهالي ودققت في بطاقاتهم ، ما تسبب في إعاقة مرورهم.// انتهى //11:28ت م0033