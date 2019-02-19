الطائف 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنفذت أمانة محافظة الطائف ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، حملة مكثفة على مراكز بيع الأسماك والمنتجات البحرية والمطاعم، وذلك ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، بهدف تعزيز التزام المحلات بالاشتراطات الصحية، والكشف عن طرق التحضير والحفظ والتخزين ونقل المواد الغذائية حفاظًا على صحة المستهلك.وبينت الأمانة أن مراقبيها وقفوا على أكثر من 45 محلًا، ضبطت خلالها عددًا من المخالفات التي لها علاقة بتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، والعرض خارج نطاق المحال التجارية، بالإضافة إلى استخدام الزيوت بشكل متكرر، وعدم تركيب الهوايات ومصائد للحشرات، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية للعاملين.وأوضحت الأمانة أن عدد المخالفات قد بلغ 29 مخالفة، قد طبقت الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفقًا للائحة البلدية، كما سَتُتَابَع المحلات المخالفة خلال الجولات الميدانية اليومية لمراقبي الإدارة لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الاشتراطات الصحية، وفي حال عدم تصحيح المخالفات تُغْلَق المحلات الغير ملتزمة .وأشارت أمانة الطائف إلى أنها تهدف من خلال الحملات الرقابية إلى توعية العاملين وأصحاب المحلات التجارية المتعلقة بصحة المستهلك بضرورة الاشتراطات الصحية في أماكن العمل وبيئة التحضير، مما سيكون له أثره الفعال في تقديم منتجات بجودة عالية للمستهلكين، كما تسعى الأمانة من خلال الحملات المنفذة إلى رفع كفاءة المعروضات وسلامتها، لاسيما وأن الطائف تعد من المدن السياحة المحلية الرائدة ، وتشهد كثافة في الإقبال السياحي على مدار العام.// انتهى //12:20ت م0058