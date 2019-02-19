جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الخميس القادم، محاضرة بعنوان " الدبلوماسية العامة وتأثير القوة الناعمة في التوجهات وتعزيز الصورة الذهنية "، يقدمها وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة في المملكة العربية السعودية الدكتور سعود كاتب، وذلك في مقر الأمانة بجدة.ووجهت الأمانة العامة للمنظمة الدعوة لحضور المحاضرة إلى الدبلوماسيين ورجال الفكر والثقافة والأدب والإعلام.// انتهى //12:22ت م0059