ثقافي / الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تنظم محاضرة حول "الدبلوماسية العامة وتأثير القوة الناعمة"
الثلاثاء 1440/6/14 هـ الموافق 2019/02/19 م واس
جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس
تنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الخميس القادم، محاضرة بعنوان " الدبلوماسية العامة وتأثير القوة الناعمة في التوجهات وتعزيز الصورة الذهنية "، يقدمها وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة في المملكة العربية السعودية الدكتور سعود كاتب، وذلك في مقر الأمانة بجدة.
ووجهت الأمانة العامة للمنظمة الدعوة لحضور المحاضرة إلى الدبلوماسيين ورجال الفكر والثقافة والأدب والإعلام.
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12:22ت م
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