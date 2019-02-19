تونس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، نتائج الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لباكستان، وجملة الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعها البلدان لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وباكستان.وتابعت في شأن آخر، تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية موردة لقاء القائد العام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أمس بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حيث ناقشا أبرز التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، كما أشارت في ذات السياق إلى تأكيد مصادر في الجيش الليبي تحقيق القوات الليبية، تقدما ميدانيا عقب عمليات عسكرية ضارية ضد الجماعات الإرهابية في مدينة درنة.وأوردت إعلان الأمم المتحدة توصل الأطراف اليمينية الى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، التي قدمها رئيس لجنة التنسيق الجنرال مايكل لوليسغارد.وأشارت صحف تونس، إلى ظهور خلافات جديدة في العلاقات الأمريكية الألمانية الفرنسية عقب مطالبة الرئيس دونالد ترامب من فرنسا وألمانيا استرجاع مواطنيهم المنظمين الى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، ورفض برلين وباريس لمقترح ترامب.ولفتت في سياق تقارير متفرقة إلى انطلاق تمارين عسكرية دولية في موريتانيا مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات من عدد من الدول الإفريقية، وكشف هيئة النزاهة العراقية عن إحالة 11 وزيرا سابقا الى القضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي.// انتهى //12:23ت م0060