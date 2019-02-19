الخرطوم 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على تأكيد رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، بأن حكومته تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر في محيطيه الإقليمي والدولي، من خلال تحقيق الاستقرار والنمو، متوقعاً أن تغير المعادن خارطة السودان الاقتصادية.وقالت الصحف إن المساعد الخاص للرئيس الأمريكي سيريل سارتر مدير الشؤون الأفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي الذى يزور الخرطوم حاليا،أعرب عن تقدير بلاده لدور السودان في التوصل إلى اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى أخيراً، والجهود الناجحة التي يبذلها لدفع السلام في جنوب السودان.وعرجت صحف الصباح على تجديد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، سعيه إلى إنجاح الجهود السياسية وإنهاء الانقلاب في اليمن، بالتوازي مع مواصلة عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني، والتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية.وأشارت إلى تقديم الأردن ،أمس مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضاً للإجراءات المستفزة والمدانة بحق المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف.// انتهى //12:28ت م0061