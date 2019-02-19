طرابلس 14 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنّ المبعوث الأممي غسان سلامة استقبل خلال زيارته إلى مدينة بنغازي عددًا من أعضاء مجلس النواب الليبي.وأشارت البعثة في بيان لها اليوم ، إلى أنّ الممثل الخاص للأمين العام ناقش مع عدد من البرلمانيين في بنغازي، العملية السياسية في ليبيا والسيناريوهات المحتملة للمضي بها قدمًا.وكان سلامة التقى أمس الإثنين رئيس بلدية بنغازي وممثلي المدينة، وناقش معهما تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية، فضلاً عن لقائه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذي تطرق إلى التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والاستعدادات للملتقى الوطني.// انتهى //12:30ت م0062