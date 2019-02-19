حائل 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستنطلق يوم الأحد المقبل، فعاليات ملتقى حائل الأول للتوظيف 2019م "للرجال و النساء"، في التخصصات الصحية والإدارية في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل.وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد, أن هذه المبادرة التي وُقِعت اتفاقيتها بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, وغرفة حائل وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في وقت سابق برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل, وحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن, تأتي لتحقق - بإذن الله - طموحات ورغبات طالبي العمل.وأفاد العياد أن الملتقى الذي يقام على مدى يومين، يهدف إلى توطين 424 وظيفة تخصصية وإدارية بالقطاع الصحي الخاص بمنطقة حائل، مشيراً إلى أن اليوم الأول خصص لاستقبال طالبي العمل من الرجال, في حين سيكون اليوم التالي مخصصاً للسيدات.// انتهى //12:49ت م0064