وادي الدواسر 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسبدأت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر اليوم، حملة ترشيد استهلاك المياه، ضمن برامجها التوعوية في النسخة الحادية عشرة من فعاليات المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار " بيئتي مسؤوليتي" .وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري، أن الحملة التوعوية؛ تهدف إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأفضل الوسائل والممارسات والمقترحات الخاصة بخفض استهلاك المياه.وأبان الدوسري أن الفعاليات تتضمن توزيع البروشورات التوعوية على المساكن، ونشر ثقافة ري المزارع بالتنقيط، حيث يقوم الكشافة بتركيب قطع لترشيد الاستهلاك في صنابير الوضوء بالمساجد وصيانة صنابير برادات المياه داخل الأحياء، وكذلك صيانة أدوات الري في مشروع صد الرمال شمال المحافظة، إضافة إلى توزيع أدوات الترشيد.وأشار الدوسري إلى أن ذلك يأتي ضمن المسؤوليات التي تضطلع بها كشافة الإدارة تجاه المجتمع، باعتبار المياه أساس الحياة والإنتاج والتنمية.// انتهى //12:49ت م0065