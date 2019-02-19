الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسينظم قسم الأشعة والتصوير الطبي في كلية الطب بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود في 18 من جمادى الآخرة الجاري دورة عن "مباديء التصوير التشخيصي للجهاز العصبي" بمشاركة مجموعة من الأطباء والاستشاريين في مجال التصوير الإشعاعي التشخيصي للجهاز العصبي، و ستقدم الدورة أساسيات أساليب وطرق اكتشاف أمراض الجهاز العصبي وتشخيصها باستخدام تقنيات الأشعة الحديثة.يذكر أن الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 7 ساعات والتسجيل متاح فيها للأطباء والطلاب من التخصصات الصحية من خلال الرابط https://goo.gl/forms/D964937o4Tf1Jgwj2// انتهى //12:54ت م0067