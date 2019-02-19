الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الأحد 19 رجب 1440هـ، فعاليات المؤتمر الدولي الذي يقيمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعنوان "دور الأرشيفات العربية في تعزيز مجتمع المعرفة بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية"، بحضور عدد من الشخصيات الدولية والعربية وعدد من رؤوساء دور الأرشيف في الدول العربية الشقيقة، وذلك بقاعة الملك فيصل في فندق الإنتركونتنينتال بمدينة الرياض.وسيتناول المؤتمر الذي سيستمر 3 أيام أكثر من 60 ورقة علمية من باحثين ومتخصصين من المملكة ومن مختلف الدول العربية، إضافة إلى عددٍ من المشاركات من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، كما سيقام على هامش المعرض عدداً من ورش العمل ومعرض مصاحب بمشاركة من جهات حكومية وعدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة.يذكر أن المؤتمر الذي يعقده المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط، ويركـز على الأرشفة والوثائق والقضايا المرتبطة بها.// انتهى //12:56ت م0068