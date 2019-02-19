الرباط 14 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 19 فبراير 2019 م واسأدانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بشدة قيام إسرائيل "بسرقة نحو 135 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني" والتي تجنى كضرائب من المستوردين الفلسطينيين.وقالت الهيئة التي يوجد مقرها بالرباط ، في بيان لها اليوم، إن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدخل ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، كما أنها قرصنة خطيرة يراد منها القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية".وشددت اللجنة في بيانها على أن هذه القرصنة "تهدد إمكانية وفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها بتقديم الخدمات للمواطنين من دفع الرواتب والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، والتي تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت أطول احتلال عرفته البشرية في التاريخ الحديث".وتعتبر اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني التي يترأسها المغربي طالع سعود الاطلسي، لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن في دول إفريقية وآسيوية وأوروبية.// انتهى //12:58ت م0069