الرباط 14 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 19 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموضوع العلاقات بين المغرب و الهند، بمناسبة زيارة العمل التي تقوم بها وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج للرباط، مبرزة أن البلدين وقعا بمناسبة هذه الزيارة،على أربع اتفاقيات لتعزيز التعاون في العديد من المجالات.وفي الشأن الفلسطيني سلطت الصحف الضوء على الأوضاع المتوترة بالقدس المحتلة، بعد إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على إغلاق باب الرحمة في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى.وأبرزت الصحف تحذيرات الرئاسة الفلسطينية من المخططات الإسرائيلية الساعية إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه.وتحدثت عن مخلفات الانفجار الذي وقع أمس، وسط العاصمة المصرية، خلال ملاحقة أجهزة الأمن لعنصر إرهابي، مما أدى إلى مقتل رجلي أمن والإرهابي.// انتهى //13:00ت م0070