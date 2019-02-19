أبها 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أن الاهتمام والدعم الكبير الذي تلقاه المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده للبنين والبنات ، يدل على ريادة المملكة في خدمة القرآن الكريم وعلومه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.وقال الغامدي في تصريح صحافي بهذه المناسبة : "عندما نتحدث عن هذه المسابقة التي تتعلق بخدمة كتاب الله، فنحن نتحدث عن رجل بذل عمره في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة كتاب الله عزوجل ، فهذه المسابقة إحدى مظاهر عناية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالقرآن وأهله ، فهو الذي عرف بحبه للقرآن ولأهل القرآن والذي طالما أعلن عن هدفه السامي وهو (إتاحة الفرصة للتنافس ومكافأة كل متفوق والتقرب إلى الله بذلك طمعاً في ثوابه واسهاما في إصلاح شباب وشابات المجتمع) لعلمه - رعاه الله - أنه لا فلاح ولا صلاح للمجتمع بل للبشرية جمعاء إلا بالقرآن الكريم، بل لا أمان ولا استقرار إلا بالقران وهو بذلك يرسم خطى أبيه المؤسس الذي أراد من أبنائه ومن شعبه أن يقيموا سياستهم على الكتاب و السنة".وأضاف الغامدي أن أكبر شاهد على ما نقول يكمن في عناية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالقرآن بمثل هذه المسابقة وفي محاريب الجوامع التي يتلى فيها كتاب الله , وفي المحاكم التي يقضى فيها بكتاب الله وفي الوزارة المتخصصة في الشؤون الإسلامية والدعوة إلى الله , وفي هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تستمد منهجها من كتاب الله وسنة رسول الله , وفي الكليات والمعاهد وغيرها.// انتهى //14:11ت م0104