أبها 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسينظم مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير يوم الأربعاء القادم , الملتقى السادس لتوظيف المعوقين والمعوقات , وذلك في مقر مركز الجمعية بمنطقة عسير .وأوضح مدير المركز عبد الله المحسني أن الملتقى يهدف إلى طرح وظائف لذوي الإعاقة بالتعاون مع العديد من المؤسسات والشركات الكبرى في المنطقة، التي ستجري مع المتقدمين على الوظائف مقابلات شخصية وتوقيع عقود العمل.وأضاف أن هذا الملتقى يأتي بمبادرة رائدة من الجمعية التي من ضمن أهدافها السعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام, ومساعدتهم في ممارسة الأعمال والمهن التي تتناسب مع إعاقاتهم المختلفة، ومنحهم فرص المشاركة في بناء المجتمع.ودعا المحسني الراغبين من القطاعين العام والخاص في المشاركة في هذا العمل الانساني والاجتماعي الاتصال على هاتف المركز رقم 0172275036، كما دعا الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة التواجد في المركز يوم الملتقى من الساعة العاشرة صباحاً وإحضار مستنداتهم الرسمية.// انتهى //14:11ت م0105