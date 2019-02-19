الأحساء 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسافتتح مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بالغنيم اليوم، فعاليات ملتقى شبكات التعلم المهنية، الذي نظمته وحدة تطوير المدارس، تحت شعار "مدارس متعلمةلرؤية رائدة"، وذلك في مقر مدارس الكفاح الأهلية في الهفوف.وتضمن الملتقى 6 أوراق عمل، الورقة الأولى هي أدوات لإدارة الصف بفعالية نحو مدرسة متعلمة، والورقة الثانية إدارة الصف من خلال التنافس الصفي، والورقة الثالثة أضبطها بمرح ريموت كونترول، والورقة الرابعة المهارات التعاونية في التعلم النشط، والورقة الخامسة أساسيات التعلم التعاوني، والورقة السادسة التعلم بالمشاريع.وأكد بالغنيم، أن التعليم في السنواتِ الأخيرةِ، شهد تحولاتٍ كبرى حتى أصبحنا جزءًا من منظومةِ مجتمعِ المعرفة؛ فانتقل الأداءُ من التقليديةِ إلى الإبداعيةِ ومن الفرديةِ إلى الجماعيةِ، وأخذ مبدأُ التعلمِ المستمر يكون مَلْمحًا رئيسًا ضمن نسيجِ الحراك الدؤوبِ نحوَ التحسينِ والتجويدِ ، وجاءتْ التنميةُ المهنيةُ أسلوبًا ذكيًا لمواكبةِ المتغيراتِ التربوية والمعلوماتيةِ واستثمارِ المستجداتِ المتسارعةِ في مجالات التعلمِ المختلفةِ في تحقيقِ تعلمٍ نوعي ولا شك في أن شبكاتِ مجتمعاتِ التعلمِ المهنيةِ تُشكّلُ الإطارَ الأحدثَ طرحًا، والأعمقَ تأثيرًا، والأكبرَ أهميةً في تحويلِ المدارسِ إلى منظماتٍ متعلمةٍ تدعمُ ثقافةَ التعاونِ المهني المستندِ على الخبراتِ التربويةِ، للعملِ على تحقيقِ النموِ المستمرِ للعاملين والعاملاتِ لرفعِ مستوى أدائِهم و تحسينِ اتجاهاتهم، وصقلِ مهاراتِهم، وزيادةِ معارفِهم.وفال: نحنُ – معشرَ التربويين – يجدرُ بنا الاستفادة الكبرى من هذا الأسلوبِ التنموي في غرسِ العملِ الجادِ المتميزِ ولاسيما في الارتقاءِ بعمليات التعلم داخل الفصولِ الدراسيةِ؛ مما سينعكسُ إيجابيًا على تحسين نواتجِ التعلمِ حيثُ تعملُ وزارةُ التعليمِ بقيادةِ معالى الدكتورِ حمد بن محمد آل الشيخ على تحقيقِ نواتج تعلم أفضل وفقَ مستهدفاتِ رؤيةِ المملكة 2030.وأضاف أن الملتقى، يأتي في سياقِ دعمِ تجويدِ الأداءِ التعليمي ،وإبرازِ قصصِ النجاحِ في ممارساتِ تطبيقِ شبكاتِ التعلمِ المهنيةِ حيثُ عملت الإدارةُ العامةُ للتعليمِ بالأحساء ممثلةً في وحدةِ تطويرِ المدارسِ على تطبيقِ هذه المبادرةِ من خلال منهجيةٍ علميةٍ و ها نحنُ اليومَ نعيشُ جميعًا نتائجَها و نجنيَ ثمارَها و نرتوي مما طُرح من أوراقٍ و تجاربَ نابعةٍ من بيوتِ خبرةٍ.وفي الختام، كرم المدير العام للتعليم في الأحساء المتحدثين والمنظمين للملتقى.// انتهى //14:12ت م0106