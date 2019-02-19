القطيف 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسدشّن مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط أمس، مبادرة "إرشادكم"، الذي تنظمه وحدة التوجيه والإرشاد من خلال المعارض المتنقلة والمعرض المصاحب، وذلك في مقر مدرستي يوسف بن عبدالله بن سلام الابتدائية وعطاء بن أبي رباح المتوسطة.وقدم رئيس وحدة التوجية والإرشاد بمكتب تعليم القطيف وصاحب الفكرة عبدالرحمن بن علي الصبخة، شرحًا عن أهم المبادرات التي قدمتها المدارس في القطاع والتي تصب في التوجيه والإرشاد، وتهدف إلى تمكين جميع المدارس من تنفيذ معرض متخصص في أحد برامج التوجيه والإرشاد بشمولية وجودة عالية بهدف نشر الوعي الإرشادي التوعوي للجميع، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف نحو 450 عملًا بين مجسم وبنر ومطوية وموشن جرافيك ولوحة.وأثني العليط على المبادرة والتي تتميز بالجودة والإتقان، حيث إأنها تسعى إلى رعاية سلوك الطالب وتحقيق اهدافه النفسية والتربوية والاجتماعية والمهنية، واصفًا إياها بأنها أنموذج متميز قادر على مواجهة تحديات العصر بقيم تربوية إسلامية وذلك من خلال فريق عمل متكامل يضم نخبة من المرشدين المميزين ويسهم في توطيد الروابط بين البيت والمدرسة والشراكة لتحقيق التنشئة الحسنة.من جهته أشاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد أحمد بن خليفة الفريدان بالمبادرة والجهود التي بذلت من وحدة الإرشاد والتوجيه بالقطيف والمرشدين الطلابيين المتميزين الذين جعلوا الميدان التربوي مضمارًا للتنافس في طرح المبادرات وتنفيذ برامج إرشادية نوعية اتسمت بالإبداع والتميز، متنميًا أن تحقق المبادرة أهدافها المرجوة.// انتهى //14:15ت م0108