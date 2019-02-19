القاهرة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في القاهرة أمس ،معالي النائب العام المصري المستشار نبيل صادق وذلك في إطار زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا .وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال .يذكر أن المؤتمر يحمل عنوان " تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال "، بتنظيم من النيابة العامة المصرية خلال الفترة 2019 / 2 / 21 - 19 م بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة// انتهى //14:16ت م0109