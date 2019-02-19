القطيف 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسشاركت الكلية التقنية في محافظة القطيف، بثمانية مشاريع متنوعة، في مسابقة الابتكارات التقنية العاشرة، والتي اختتمت فعالياتها اليوم، في المعهد الثانوي الصناعي الأول بمحافظة الأحساء.وتضمنت المشاريع التي شارك فيها تسعة متدربين بالكلية، ضمن 115 مشروعاً بالمسابقة، النظارة الذكية، والتبليغ الذكي، ونظام حماية مستخدمي النقل العام، وكرسي للجلسة الصحية، وقلم استشعار، وقبعة إنقاذ، وجهاز للعناية بالمريض، وتهوية السيارة من خلال مراوح داخلها تعمل بالطاقة الشمسية عندما تكون السيارة في حالة عدم التشغيل.وتهدف المسابقة لنشر ثقافة الاختراع وتشجيع المبتكرين وتنمية روح الإبداع والابتكار والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتضمنها رؤية المملكة 2030 واكتشاف المواهب وتشجيعها واستقطاب المواهب الجديدة للمشاركة بها في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية.// انتهى//14:18ت م0110