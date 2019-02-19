القاهرة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسعبرت اليوم 46 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين بحمولات إجمالية بلغت 2 مليون و900 ألف طن.وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال ضمت 26 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و600 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 20 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و300 ألف طن، كان أكبرها لناقلة بترول يونانية حمولتها 158 ألف طن.// انتهى //14:20ت م0111