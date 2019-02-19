الدمام 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي , والوفد المرافق له.واطلع سموه على المشروعات البيئة الساحلية والبرية التي تشرف عليها الهيئة في المنطقة ، وآخر ما تم في تلك المشروعات .وجرى استعراض مفصل للمشروعات التي تم الانتهاء منها والأخرى تحت التنفيذ , وكذلك الخطط المستقبلية للهيئة في المنطقة.وأشاد سمو أمير المنطقة بجهود الهيئة وما تقوم به في مجال حماية البيئة في المنطقة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.من جهته قدم الدكتور الثقفي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بكل ما يقوم به فرع الهيئة بالمنطقة ، وتوجيهاته المستمرة للحفاظ على البيئة في جميع محافظات المنطقة.// انتهى //14:23ت م0113