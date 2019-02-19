الدمام 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل متمثلة في عمادة السنة التحضيرية أمس، الدورة الأولى لبرنامج الشراكة بين الجامعة والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية متمثلة في مركز الموهوبين.وأكد الدكتور الريس سعي الجامعة للإسهام في استقطاب الموهوبين والمميزين من أبناء الوطن المعطاء، والعمل نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي من أهم بنودها هو الاستثمار في أبناء الوطن لننهض بجيل على قدر كبير من الوعي والإدراك في شتى مجالات العلمية والثقافية وغيرها.وبين أن برنامج الشراكة يسعى لتقديم الخدمات التربوية والتعليمية والبحثية للطلاب الموهوبين، مثل الرعاية والاثراء والاستقطاب ومعلميهم بمدارس التعليم العام بالمنطقة الشرقية، بهدف إسهام الجامعة في إعداد جيل مبدع من الموهوبين ليكونوا علماء المستقبل المتميزين بالانتماء الديني والوطني وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك.وأوضح منسق البرنامج الدكتور سعيد الأشقر، أنه تم إعداد مجموعة من البرامج الفرعية لتحقيق أقصى قيمة من تلك الشراكة، حيث تم عقد دورات في مهارات البحث العلمي لمعلمي الموهوبين بواقع أربع دورات لـ 60 من معلمي الموهوبين، وعقد ورش عمل بعنوان مهارات القرن 21 للطلاب الموهوبين بواقع 3 دورات لـ 25 طالب موهوب، وعمل برنامج لزيارات متتالية للمنشآت الحيوية للعمادة والجامعة بواقع 3 زيارات لـ 100 طالب موهوب، إضافةً إلى عقد برنامج إشراف بحثي على مجموعة الطلاب الموهوبين المشاركين بمسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وهو برنامج تحت التنفيذ.// انتهى //14:28ت م0118