حائل 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأطلقت عمادة شؤون الطلاب في جامعة حائل اليوم الجولة الأولى من برنامج " سفراء المعرفة " لطلاب كليات الآداب والفنون والمجتمع والشريعة والقانون والتربية وطلاب عمادة السنة التحضيرية وذلك بمجمع كليات الطلاب وللطالبات بمجمع كليات الطالبات.ويهدف البرنامج الذي قدمه طلاب وطالبات كليات طب الأسنان والصيدلة والآداب والفنون عروضهم المعرفية إلى تبادل ونشر المعلومات العلمية والثقافية بين طلبة الجامعة في كافة التخصصات ومعرفة وسائل وطرق البحث العلمي الصحيحة لطلاب والطالبات.وتضمنت البرنامج تقديم محاضرات وأوراق عمل من إعداد الطلاب والطالبات في تخصصاتهم وذلك لنشر الوعي العام وتثقيف الطلاب والطالبات من التخصصات الأخرى بأهمية ذلك.// انتهـى //15:54ت م0201