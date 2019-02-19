الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رشيد خاليكوف.وقدم معاليه عرضًا شاملاً لجهود المركز الإنسانية والإغاثية في اليمن و غيرها من دول العالم المحتاجة.وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وأهمية استمرار التعاون وتبادل المعلومات والشراكة المستدامة.وثمّن رشيد خاليكوف في تصريح صحفي الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز ونتعلم من تجربته في دعم الاستجابة الإنسانية ورفع معاناة المحتاجين في اليمن ، معربًا عن سعادته للشراكة المميزة التي تجمع مركز الملك سلمان للإغاثة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، متطلعًا إلى استمرار هذه الشراكة لدعم الدول والشعوب المتضررة في العالم.// انتهى //16:01ت م0203