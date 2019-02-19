الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسوقع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، ومعالي المراجع العام للجهاز الرقابي بجمهورية المالديف الأستاذ حسن زيات بالعاصمة المالديفية ماليه اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.وتهدف المذكرة إلى العمل على تعزيز التعاون بين الجهازين في مجالات المراجعة المالية والرقابة على آداء الأجهزة الحكومية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، وفي إطار الأحكام والمبادئ الرئيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها كلا الجهازين.ورفع الدكتور العنقري, شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور الموافقة الكريمة بتفويض معاليه للتوقيع على مذكرة التفاهم مع جمهورية المالديف.وأشار معالي رئيس الديوان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً للتعاون المستمر بين الأعضاء في المنظمة الآسيوية للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأسوساي)، مبيناً أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الجهازين ضمن اللقاءات والدورات التدريبية المشتركة، من خلال تشكيل لجان وفرق عمل لتحديد آلية العمل ومواعيد التنفيذ.// انتهى //16:02ت م0205