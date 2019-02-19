سكاكا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسبحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عدداً من الموضوعات المتعلقة بزيادة الرحلات الداخلية من وإلى مطاري الجوف ومحافظة القريات.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية أنس بن علي الغامدي.واستعرض خلال الاستقبال عدد الرحلات من وإلى مطاري الجوف، ومحافظة القريات ومواعيدها، وناقش سموه ضرورة زيادة عدد الرحلات من والى المنطقة في المدن الرئيسية, واستحداث رحلات جديدة من الجوف إلى المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، مع مراعاة جدولت أوقات الرحلة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين واستحداث رحلات جديدة لمراعاة ظروف الشركات والظروف الاجتماعية.وثمن المهندس الجاسر, دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لمكاتب الخطوط السعودية في المنطقة، مؤكداً أن الخطوط الجوية العربية السعودية ستعمل على تلبية احتياجات المسافرين وفق الإمكانيات المتاحة، وتطلعات القيادة الرشيدة.حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.// انتهى //16:03ت م0206