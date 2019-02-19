بريدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسواصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تحقيق المنجزات، وكسب المراكز المتقدمة في المنافسات والمشاركات التعليمية على مستوى المملكة، بعد أن بلغ إجمالي الجوائز وشهادات التميز التي نالتها في مسابقة وزارة التعليم للتميز حتى دورتها التاسعة 99 جائزة، في كافة فئات الجائزة ومساراتها.فإضافة إلى 46 مركزًا متقدمًا اكتسبتها الإدارة العامة لتعليم القصيم خلال دورات الجائزة التسع، نالت على إثرها الجوائز والحوافز، حصل 53 مشاركًا ومشاركة على شهادات تقدير وتميز، تم منحها من قبل أمانة الجائزة، في فئة المعلم، والإدارة والمدرسة، والمرشد الطلابي، والمشرف التربوي، والطالب، والأعمال التطوعية، وذلك في قطاعي البنين والبنات.وكانت البداية قبل تسعة أعوام وخلال الدورة الأولى للجائزة، حينما حقق المعلم بمدرسة عمرو بن العاص الثانوية، بمدينة بريدة سليمان بن عبد العزيز التويجري، المركز الأول على مستوى المملكة في فئة المعلم المتميز، للعام الدراسي 1430 / 1431هـ ليتواصل حصد الجوائز والمراكز المتقدمة من قبل المرشحين والمرشحات في تعليم القصيم في الدورة التاسعة، بتحقيق فهيد الفهيد، من مكتب تعليم الأسياح، للمركز السادس في فئة المشرف التربوي، والمركز التاسع لقائدة ثانوية الطراق الأولى لفئة الإدارة والمدرسة المتميزة، والمركز الثاني لقائدة الثانوية الثانية بمكتب تعليم رياض الخبراء هيلة الفريجي، في فئة العمل التطوعي، حتى وصل مجموع ما حُقق، في جميع الدورات التسع، إلى 99 جائزة ممنوحة لأحد المراكز العشر الأولى، بالإضافة إلى شهادات التقدير.بدوره أكد مدير مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عبد الله الحبيتر أن جائزة التعليم للتميز تعمل على تشجيع فئات المجتمع التعليمي، وإبراز منجزاتهم، وتحفيز الأداء التعليمي والإداري الأمثل بصفة مستمرة، بهدف نشر ثقافة الإبداع والتميز والجودة والالتزام والإتقان في مكونات مجتمع التعليم، وإبراز دور المتميزين علميًا وإداريًا وتكريمهم ودعم مكانتهم في المجتمع، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بين الطلاب لتحقيق التفوق والإبداع، ونشر الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة للارتقاء بمستوى الأداء.وبين الحبيتر أن إحصاءات الدورة التاسعة للجائزة منحت تعليم القصيم العديد من المزايا والمراكز، التي جعلتها في مقدمة الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، من حيث تحقيق الجوائز والفوز بالمراكز، مشيرًا إلى أن تعليم القصيم نال المرتبة الثالثة من حيث ترتيب الإدارات بقطاعي البنين والبنات، والتي حققت أكبر عدد من الحاصلين على درجة التميز، بعدد 16 مقعدًا، والمرتبة الثالثة من حيث ترتيب الإدارات التعليمية، من حيث الترشيح للجائزة، بنسبة 81,58%.فيما أكد المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عبد الله الركيان أن متابعة سمو أمير المنطقة للميدان التعليمي، وحرصه على معرفة جميع الجهود المقدمة، وتشديده على توافر الجهود بين كافة القطاعات، لخلق المناخ المناسب ليقوم جميع المنتسبين والمنتسبات للتعليم في المنطقة، على تأدية واجباتهم ومهامهم على أكمل وجه حقق المقاصد المرجوة، مشيرًا إلى أن الدعم المتواصل الذي يجده المشهد التعليمي في المنطقة من قبل سموه، قد ساهم بشكل مباشر في رفع جودة العمل المؤسسي التعليمي وكفاءته، وعزز فرص النجاح في كافة المناسبات والجوائز التعليمية على مستوى المملكة، معربًا عن فخره واعتزازه بجميع منسوبي مركز التميز في تعليم القصيم، ولجميع الإدارات والأقسام ذات الصلة، الذين ساهموا في إبراز جهود الجميع، وحققوا التطلعات التي يسعى لنيلها الجميع.// انتهى //16:03ت م0207