الخرطوم 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد اليوم، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي مدير الشؤون الأفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتر الذي يزور الخرطوم حاليًا.وبُحث الجانبان خلال اللقاء مسيرة الحوار بين البلدين في مرحلته الثانية التي انطلقت في أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وأعرب سارتر عن تقدير بلاده لدور السودان في التوصل إلى اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى مؤخرًا والجهود الناجحة التي يبذلها لدفع السلام في جنوب السودان.من جانبه، أشار وزير الخارجية السوداني إلى توصيات ورشة الحريات الدينية التي انعقدت يوم 29 من الشهر الماضي في إطار الحوار السوداني الأمريكي، مؤكداً حرص الحكومة على التزام المبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم حرية التعبير والتجمع وغيرها من حقوق الإنسان، لافتًا النظر إلى الشروع في التحقيق في أي تجاوزات تمت في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.واتفق الطرفان على أهمية استمرار عملية الانخراط الحالية بين السودان والولايات المتحدة في إطار المرحلة الثانية من الحوار وتعزيزها.// انتهى //16:05ت م0208