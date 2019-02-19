مسقط 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 90ر4056 نقطة منخفضًا بـ 06ر17 نقطة وبنسبة 419ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 96ر4073 نقطة.وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 988 ألفًا و 494 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 6ر164 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 507 ألفًا و 641 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 065ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 34ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //16:05ت م0209