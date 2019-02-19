ينبع 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنظم فرع جامعة طيبة بينبع ممثلة بوكالة عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة ينبع، اليوم، حملة للتبرع بالدم تحت شعار " دماؤنا من أجل المرابطين على الحد الجنوبي"، وذلك بحضور المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي، وعدد كبير من منسوبي فرع الجامعة بينبع من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب للتبرع بدمائهم يتقدمهم مشرف الفرع ومساعديه وعمداء الكليات.وأوضح الدكتور مالكي أن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة ينبع تعميقاً للواجب الديني والوطني لدى الطلاب والمجتمع، ومشاركة للوطن وقادته وأبناءه، وتقديراً لما يقوم به جنودنا البواسل وما يقدمونه للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، مشيراً إلى أن التبرع بالدم سلوكا نبيلا و مبادرة قد تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين ويجسد مفهوم التكاتف والتكامل مع أفراد المجتمع, والتبرع بالدم في مثل هذه الظروف يعد واجباً وطنياً يؤكد صدق مشاعرنا تجاه أبطالنا البواسل تحسبا لأي طارئ قد يحتاجون فيه إلى قطره دم وهم الذين يقدمون دمائهم للذود عن حياض الوطن، حفظهم الله من كل سوء ونصرهم وحفظ لنا وطننا وقادتنا، وأدام علينا الأمن والرخاء والاستقرار في ظل ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .وعبر المشرف على الفرع الجامعة بينبع عن خالص الشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة طيبة والطاقم الفني المصاحب للحملة من القطاع الصحي بينبع ولكل من أسهم في تنظيم هذه الحملة وإنجاحها، مشيداً بالجهود المبذولة للتحضير لهذه الحملة من قبل عمادة شؤون الطلاب والقطاع الصحي بمحافظة ينبع.// انتهى //16:07ت م0210