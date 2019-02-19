الدمام 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعدون بن خالد الخالدي وجود فرص تجارية ضخمة متنوعة في المملكة خصوصا ما يتعلق بالطاقة النووية، داعيا المستثمرين الروس في اغتنام الفرص الاستثمارية في هذا المجال.وبين خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية اليوم، مع شركة روساتوم الروسية المتخصصة في الطاقة النووية، أن اللقاء يساعد المسؤولين في الشركة الروسية للتعرف على شركاءهم في تنفيذ مشاريع الطاقة النووية في المملكة، وطموحها بتوليد ما لا يقل عن 17.6 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2032 لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومن المتوقع أن تحقق المملكة ما لا يقل عن 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 حددت توجهات المملكة في هذا المجال حيث اهتمت بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وهذا ما يفتح باب المشاركة للشركات في الاستثمار في هذا القطاع الواعد.من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكسندر فورونكوف، أحدث التقنيات التي تقدمها الشركة بأعلى معايير السلامة والأمن في بناء المفاعلات النووية، وتنفيذها لعدة مشاريع على مستوى العالم لوحدات الطاقة NPP، إضافة الى أنها تصنع معدات وتنتج نظائر للأدوية النووية وتقوم بدراسات بحثية ومادية.// انتهى //16:10ت م0211