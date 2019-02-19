الظهران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسوقّعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع إحدى الشركات الوطنية في مجال الصناعات الكيماوية، اليوم اتفاقية تعاون لتقييم أحد اختراعات الجامعة المطورة حديثاً ودراسة إمكانية تحويله إلى منتج تجاري وترخيص الملكية الفكرية للجامعة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور ناصر العقيلي أن الكثير من اختراعات الجامعة ومخرجاتها لها تطبيقات صناعية ويمكن تنفيذها وتسويقها وهو ما سيسهم في توطين التقنية في المملكة في مجالات مهمة، مضيفاً أن ذلك يعد هدفا رئيسيا لكل من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وأن للشركاء الصناعيين دورا أساسيا في التحقق من الأثر الاقتصادي للتقنيات الناشئة عن الأبحاث الجامعية لذلك فإن الجامعة تهتم دائماً بتطوير وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المحلية والدولية.وأضاف أن كل مشروع تجاري جديد للتكنولوجيا يحمل اسم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، سواء مع شركات محلية أو عالمية، هو خطوة أخرى نحو اقتصاد سعودي أكثر تنوعاً تكون المعرفة إحدى روافده المهمةويعد الاختراع، الذي يتم حالياً تسجيله كبراءة اختراع في مكتب براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي، مادة سائلة جديدة واقتصادية وغير ضارة تستخدم في القطاع النفطي وتعمل على معالجة آثار عمليات الحفر الروتينية وزيادة إنتاجية الآبار، بالإضافة إلى استخدامها في تطبيقات عديدة متعلقة بالصناعة النفطية.يُشار إلى أن الجامعة وقّعت مؤخراً (5) اتفاقيات تسويق عدد من منتجاتها البحثية وبراءات الاختراع مع أربع شركات عالمية ومحلية، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الابتكار في الجامعة المتمثلة في تتجير وتسويق التقنيات التي أنتجتها الجامعة وتحويلها إلى مخرجات اقتصادية ومنتجات تقنية.// انتهى //16:10ت م0212